موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سره الباتع.. مصير حامد بعد هروبه

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سره الباتع، يشغل محركات بحث الكثير من محبي ومتابعي العمل الفني الذي يُعرض على شاشة قنوات on، وذلك بعد الأحداث المتصاعدة التي تكشفها الحلقات، حيث تدور أحداث سره الباتع في حقبتين من الزمن، الحملة الفرنسية على مصر، والحقبة الحالية.

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سره الباتع

ويمكن متابعة موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سره الباتع على شاشة قناة on، في الساعة 7:30 مساءً، وعلى شاشة قناة on drama في الساعة 6:15 مساءً، وتستكمل الحلقة 11 أحداث المسلسل بعد التطورات الأخيرة التي كشفت عنها الحلقات السابقة.

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سره الباتع، يكشف عن مصير حامد ويجسد دوره الفنان أحمد فهمي، بعد أن أمر الجنرال الفرنسي بقتله، إثر هجوم أهل قرية حامد على الفرنسيين وإخراجهم منها، مما أثار غضب الجنرال ، وأمر بالبحث عن حامد وقتله.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10

وعلى جانب آخر، كشفت أحداث مسلسل سره الباتع، اعتراف سارة المرشدة السياحية التي تجسد شخصيتها ريم مصطفى، بحبها لحامد الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، وتكشف الحلقة 11 عن مصير علاقاتهما.