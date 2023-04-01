مسلسل سره الباتع الحلقة 11.. ريم مصطفى تعترف بحبها لـ أحمد فهمي 

ينتظر متابعو مسلسل سره الباتع الحلقة 11 بشغف كبير، بعد الأحداث المثيرة التي كشفت عنها الحلقة 10 من المسلسل، واعتراف ريم مصطفى التي تلعب شخصية سارة المرشدة السياحية، بحبها لحامد، الذي يلعب دوره أحمد فهمي، بعد نجاحها في إقناعه بالنزول معهم إلى المظاهرات.

مسلسل سره الباتع الحلقة 11

ويستكمل مسلسل سره الباتع الحلقة 11 أحداث المسلسل التي تجري في حقبتين من الزمن، الحقبة الزمنية الحالية، وحقبة الحملة الفرنسية، ومأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، ويعرض الساعة 6:15 مساء على شاشة قناة on drama.

وعرضت الحلقة 10 من مسلسل سره الباتع اعتراف سارة بحبها لحامد بعد إقناعه بالنزول معها إلى الميدان خلال أحداث ثورة 25 يناير، التي تعرضها الحقبة الحالية من المسلسل.

أحداث من الحلقة 10

وعلى جانب آخر، تستكمل مسلسل سره الباتع الحلقة 11 مصير «السلطان حامد» بعد أمر الجنرال الفرنسي بالقبض عليه وقتله، بعد سؤاله عن مواصفاته الشخصية من العالم الفرنسي كليمان، الذي أخبره بمواصفات حامد وأن لديه إصبع مقطوع، وهذا ما يميزه عن غيره من أهالي القرية.

كما عرضت أحداث الحلقة 10 سعادة حامد بمساعدة أهالي القرية له ودفاع حبيبته صافية عنه أمام الجميع، ويستكمل مسلسل سره الباتع الحلقة 11 باقي الأحداث.