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مواعید مسلسل سره الباتع على قناة ON في رمضان 2023

كتب:

سهيلة هاني
12:00 ص | السبت 01 أبريل 2023
مواعید مسلسل سره الباتع علي قناة ON

مواعید مسلسل سره الباتع علي قناة ON

أثار مسلسل سره الباتع اهتمام عدد كبير من الجمهور المهتم بالأعمال التاريخية، لذا يبحث الجمهورعن مواعید مسلسل سره الباتع على قناة ON في رمضان 2023، وتدور الأحداث في حقبتين من الزمن، ومأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس.

مواعید مسلسل سره الباتع على قناة ON في رمضان 2023

مواعید مسلسل سره الباتع علي قناة ON في رمضان 2023، تأتي في تمام الساعة 7:30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 6:15 صباحا في الإعادة الأولى، والساعة 11:15 مساء في الإعادة الثانية.

أحداث من مسلسل سره الباتع حلقة 10

شهدت الحلقة 10 من مسلسل سره الباتع، نجاح أهالي قرية حامد في إنقاذه من المحاكمة، التي أعدها الفرنسيون بعد قتله 3 من الجنود الفرنسيين، وقابل الجنرال ذلك بغضب شديد من جنوده، بسبب طرد أهالي القرية للجنود من القرية، وطالب جنوده بالعثور على حامد وقتله، وينتظر المشاهدون مواعید مسلسل سره الباتع علي قناة ON في رمضان 2023، لمواصلة الأحداث.

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مواعید عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

مواعید عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة
بقلم سهيلة هاني