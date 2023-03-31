يعد شهر المبارك من الشهور التي يهتم فيها المواطنين بأداء الصلوات والتقرب إلى الله تعالي، ويبحث الآلاف عن موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الجمعة 31-3-2023، موعد السحور والإفطار، وعدد ساعات الصيام، للاستعداد ليوم جديد من ليالي الشهر الكريم، وهو التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الجمعة

وأكدت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الجمعة 31-3-2023 في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ويكون موعد أذان الفجر تمام الساعة الرابعة و 20 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقتين، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة 34 دقيقة.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الجمعة 31-3-2023

وأضافت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الجمعة 31-3-2023 حيث أن موعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 16 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 36 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية صباحاً بالضبط، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة بالضبط، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 49 دقيقة.