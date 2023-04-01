موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023

يهتم جمهور مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بمعرفة موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on في رمضان 2023، الذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان عقب الإفطار مباشرة، إذ يشهد أحداثًا مثيرة خاصة بعدما جرى اختطاف مربوحة في القاهرة ونجاح الكبير في إنقاذها.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، تكون على قناة on يوميًا في الساعة 6:15 مساءً، عقب أذان المغرب، والإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 7، العديد من الأحداث، إذ تم تسليط الضوء على البلوجر ومسابقات التيك توك والسعي وراء التريند، حيث وجه أحمد مكي خلال الأحداث، رسالة أنه يجب استخدام السوشيال ميديا في المحتويات الجيدة.

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل.