موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم، يشغل بال الكثير من متابعي المسلسل الذي تُعرض حلقاته على مدار 30 يومًا خلال السباق الرمضاني، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية التي تقدمها القناة خلال رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم، سيكون في تمام الساعة 12 صباحًا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويعاد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم في الساعة 8 صباحًا، ويدور مسلسل سره الباتع خلال حقبتين من الزمن، هما الحقبة الفرنسية والحالية ، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، التي تحمل اسم سره باتع.

أحداث مسلسل سره الباتع

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم، يهتم به الكثيرون لمعرفة مصير حامد بعد أن أمر الجنرال الفرنسي بقتله، بسبب تهريب أهالي القرية له من المحاكمة وهجومهم على الجنود الفرنسيين، بعد كلام صفية حبيبة حامد.