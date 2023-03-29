تعرض شاشة قناة الحياة مسلسل سره الباتع خلال رمضان 2023، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس وتدور في حقبتين من الزمن، ويبحث كثيرون عن موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم، لمتابعة الأحداث الجديدة من المسلسل.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يأتي في الساعة 12 صباحا يوميا خلال أيام الشهر الفضيل، وتعرض الحلقة الثامنة منه على قناة الحياة.

وخلال موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم نشاهد الحلقة الثامنة من المسلسل، بطولة أحمد السعدني، وحنان مطاوع في حقبة الحملة الفرنسية، وبطولة الفنان أحمد فهمي، وريم البارودي في الحقبة الحالية.

أحداث من مسلسل سره الباتع

وينتظر جمهور مسلسل سره الباتع الحلقة الثامنة لمعرفة مصير علاقة حامد وصافية بعد رفض أهل صافية زواجها من حامد، بعد قصة الحب التي بدأت منذ الصغر.