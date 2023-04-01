يترقب جمهور مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، معرفة ما سيحدث الحلقة 10، لذا يبحثون عن مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، خاصة بعد جرعة الكوميديا التي شهدتها الحلقات السابقة وكان آخرها ظهور البلوجر شروق كلنا سوا وتجسد دورها الفنانة أيتن عامر.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on في رمضان 2023

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON اليوم، الذي حظي بجماهيرية كبيرة منذ انطلاق الحلقة الأولى في أول أيام رمضان، على قناة on يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، عقب أذان المغرب، والإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7، عدد كبير من نجوم الكوميديا، أبرزهم الفنان أحمد مكي الذي يجسد دور الكبير أوي وجوني، والفنانة رحمة أحمد فرج التي تجسد دور مربوحة زوجة الكبير أوي، ومحمد سلام في دور هجرس صديق جوني، وهشام إسماعيل في دور فزاع.