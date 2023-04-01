مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on في رمضان 2023، يهتم بمعرفتها متابعي المسلسل في الجزء السابع، إذ دارت أحداث الحلقات الأولى حول الخلافات الزوجية، التي نشأت بين الفنان أحمد مكي «الكبير»، والفنانة رحمة أحمد «مربوحة».

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

تاتي مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on في رمضان 2023، في تمام الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب مباشرة، وتجتمع العائلة وقت الإفطار لمشاهدة الأحداث المتنوعة، التي تعرضها حلقات المسلسل.

وتتواصل الأحداث في الحلقات المقبلة من مسلسل الكبير أوي، بعد عودة الكبير ومربوحة إلى المزاريطة، في أعقاب انتهاء رحلتهما في القاهرة، باعتراف الكبير بحبه لمربوحة.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 حلقة 10

ينتظر متابعون مسلسل الكبير أوي 7 أحداث الحلقة 10، بعد ظهور الفنانة أيتن عامر في دور بلوجر تدعى شروق، تكسب أموالا كثيرة من خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.