أحداث جديدة مُنتظر حدوثها خلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10، إذ يتساءل البعض عن ماذا يفعل أمير كرارة بعد طرده من الشقة؟، حيث تعرض أمير كرارة «طه القماش» للطرد من شقته الخاصة التي يستأجرها، بعد أن أخبره صاحب العقار، بأن الشرطة داهمت المكان وأنه لا يجب أن يبقى في الشقة، وعندما يذهب إلى محل ورق اليانصيب الذي يمتلكه يجد محتوياته مبعثرة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 ماذا يفعل أمير كرارة بعد طرده من الشقة؟

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 التي ستتناول ماذا يفعل أمير كرارة بعد طرده من الشقة؟، ستُعرض اليوم على قناة DMC في رمضان 2023، حيث يعرض في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مشاركة عدد كبير من الفنانين في مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 الذي يستعرض إجابة سؤال ماذا يفعل أمير كرارة بعد طرده من الشقة؟، يشارك به عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، وشريف إدريس، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.