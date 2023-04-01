مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، من أبرز اهتمامات قطاع عريض من الجمهور، حيث يجذب المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة عددًا كبيرًا من المشاهدين ويُعرض حصريًا على فضائية دي إم سي.

ومواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023

مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9، أحداثًا متلاحقة ومثيرة بين الأبطال، إذ قررت «راوية» التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، تأجيل سفرها إلى باريس وأيضًا التخطط للاحتفال بسداد ديونها، بعدما باعت المحل، وتذهب للبحث عن أمير كرارة، ظنًا منها أنه ما يزال في السجن، لكنها تعرف أنه خرج.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو

وبعد معرفة مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023 نذكر لكم احداث الحلقة الماضية، حيث شهدت الحلقة 9 تعرض أمير كرارة «طه القماش» للطرد من شقته الخاصة التي يستأجرها، إذ يخبره صاحب العقار، بأن الشرطة داهمت المكان، وأنه لا يجب أن يبقى في الشقة، وعندما يذهب إلى محل ورق اليانصيب الذي يمتلكه، يجد محتوياته مبعثرة، بينما يظهر «عبد الغني»، وهو يلعب القمار مع أصدقائه في الصالة التي تغني فيها «فلة» ويعجب بها، وفي مشهد آخر يظهر المعلم جابر مع المعلم شحاتة ويتفقان على أن يكتبا المحل المشترك بينهما باسم ابن الأول عزيز وابن الثاني عبد الغني، فيما يحاول طه القماش العثور على جابر لتسليمه للشرطة، عن طريق الوصول إلى رجاله الذين يساعدونه.