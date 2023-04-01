مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9.. آيتن عامر تنضم لقائمة ضيوف الشرف

تفاجأ جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي 7، الذي يُعرض يوميًا على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، بظهور الفنانة آيتن عامر كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9

وظهرت أيتن عامر في مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، بدور بلوجر تدعى شروق كلنا سوا، وتعرض حياتها اليومية خلال فيديوهات عبر تيك توك، وينتقدها «جوني» خلال بث مباشر حيث يرى أن ما تقدمه هو محتوى غير هادف، لتطلب منه خلال البث مقابلتها.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويضم مسلسل الكبير أوي 7، عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، حيث انطلقت الحلقة الأولى بوجود لورديانا التي جسدت دور عروسة الكبير أوي في الحلم، كما حلت أيضا الفنانة نور اللبنانية التي جسدت دور استشارية العلاقات الزوجية التي ساعدت الكبير ومربوحة على كسر الملل الزوجي ضيفة خلال الحلقات الماضية.

وظهر الفنان علاء مرسي في دور عم فخري، الذي خطف مربوحة خلال وجودها مع الكبير في القاهرة، وقدم الفنان أوتاكا دور سائق التاكسي محمود ريجاتا، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان أحمد السقا بشخصية الحقيقية خلال أحداث المسلسل.