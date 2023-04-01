إصابة سيدة وطفلتها في حادث مروري بالشرقية

أصيبت سيدة ثلاثينية وطفلتها البالغة من العمر 13 عامًا، في حادث تصادم «توكتوك» كانتا تستقلانه، مع دراجتين ناريتين «موتوسيكلات» على طريق بير عمارة - إنشاص الرمل طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة تشير إلى وقوع حادث تصادم بين «توكتوك» ودراجتين ناريتين، أدى إلى إصابة سيدة ونجلتها الطفلة اللتان كانتا تستقلان «التوكتوك»، وانتقلت قوة أمنية الى موقع الحادث لتفقد المصابين ونقلهم للمستشفى الأقرب.

تحرير محضر بالواقعة

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة وتحديد أسبابها.

إصابة أم وطفلتها جراء حادث تصادم

في سياق متصل قال أحد الأهالي نشأت الحداد، جار المصابتين مقيم بقرية انشاص الرمل بمركز بلبيس، إن الأم وطفلتها كانتا في زيارة إلى أهل الأم بقرية بير عمارة وأثناء عودتهما إلى محل إقامتهما بانشاص الرمل، وقع حادث تصادم بين توكتوك يستقلانه بدراجتين، وأدى لإصابتهما بإصابات بالغة.