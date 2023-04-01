أخطاء ترتكبها أثناء القيادة على الطرق في نهار رمضان.. اعرف عقوبتها

يرتكب بعض قائدي السيارات أخطاء فادحة أثناء سيرهم على الطرق في نهار شهر رمضان الكريم نتيجة للسرعة في السير للوصول إلى المنزل مبكرا، ما يؤدي إلى تعرضهم عقوبات، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز هذه الأخطاء لكي ينتبهوا قائدي السيارات.

أولا: استخدام المحمول

الانشغال بالمحمول أثناء القيادة ينتج عنه تشتيت ذهن السائق، وعدم التركيز، ما يؤدي لحوادث الطرق، وتكون عقوبتها بموجب المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، تنص على: أنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، بجانب سحب رخصة القيادة حال عدم التصالح بمبلغ 50 جنيهًا.

ثانيًا: حزام الأمان

عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة يسبب مشكلة كبيرة أثناء الوقوف المفاجئ للسيارة، أو محاولة تفادي سيارة أخرى، وهناك عدد كبير من السائقين لا يلتزمون بارتداء حزام الأمان، ويعاقب القانون في هذه الحالة بغرامة مالية لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

ثالثًا: السرعة الجنونية

تجاوز السرعات المسموح بها أثناء القيادة يعد سببًا رئيسيًا لمعظم حوادث الطرق، ما يؤدي لتعريض حياة جميع الركاب والأشخاص الموجودين على الطريق إلى المخاطر، حيث قد تصل هذه المخاطر إلى وفاة أحد الركاب. التسبُّب باصطدامٍ قوي، ممَّا يؤدِّي إلى إصاباتٍ شديدةٍ، وارتفاع حجم الخسائر. زيادة مخاطر انفجار العجلات، والذي قد يؤدِّي إلى وقوع حوادث مرورية

رابعًا: التنقل بين الحارات

عدم الالتزام بالحارات المخصصة لكل سيارة والتنقل من حارة لأخرى فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك، من العوامل الرئيسية لحوادث الطرق، وخاصة النقل الثقيل المخصص له أقصى يمين الطريق، وعقوبتها نصت عليها المادة 74 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

خامسًا: السير عكس الاتجاه

يعتبر ذلك نوعًا من أنواع التعدي على حق الغير، وينتج عنه حوادث مروعة، ويعاقب قانون المرور الجديد في مادته رقم 76 المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.