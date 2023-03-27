سيولة مرورية أمام قائدي السيارات بالطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت جميع الطرق الرئيسية والمحاور الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية انتشار حملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون المرور ورصد المخالفات المرورية على قائدي السيارات بشكل يومي، في الوقت الذي تشهد فيه الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين في القاهرة والجيزة سهولة مرورية في حركة السيارات صباح اليوم الإثنين، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالة المرورية، في الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين في القاهرة والجيزة.

سيولة في حركة السيارات

منذ الصباح الباكر، ظهرت كثافات متحركة أمام قائدي السيارات في الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس ومناطق وسط البلد كما ظهرت كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو فيما تشهد سيولة في حركة السيارات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وشارع الهرم وصولا إلى ميدان الرماية.

كثافات متحركة

أما عن الطريق الدائري القادم من التجمع الخامس والمرج، مرور بكوبري مسطرد حتى نزلة المؤسسة، ونزلة قليوب وميدان المؤسسة، شهد انسياب في حركة السيارات أمام قائدي السيارات، كما شهد طريق الكورنيش حتى ميدان عبد المنعم رياض كثافات متحركة، وسط تواجد لضباط المرور لرصد المخالفات المرورية.