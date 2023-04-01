مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9.. أحمد مكي ينتقد محتويات «تيك توك» غير الهادفة

ناقش مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، بطولة أحمد مكي الذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب وانطلاق مدفع الإفطار بشكل يومي، موضوع الفيديوهات ذات المحتوى غير الهادف عبر تطبيق تيك توك والسعي وراء التريند.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9

وانتقد الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية الكبير أوي، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، مشكلة تحديات تيك توك والمحتويات غير الهادفة من خلال اليوميات التي يبثها البلوجرز وغرضها الربح المادي فقط، دون أي إفادة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية بث محتويات مفيدة يستفيد منها المتابعون.

وكانت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، إذ قدمت دور البلوجر شروق كلنا سوا، التي تبث حياتها اليومية فقط من خلال فيديوهات على تيك توك دون أن تفيد المتابعين بأي شيء.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023، عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً على قناة ON، والمسلسل من بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل.