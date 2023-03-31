مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 9.. كشف حقيقة خطف صديق ابن الملك

خاض «يحيى» مغامرة جديدة كشف فيها معلومات جديدة عن حياة المصريين القدماء، وذلك في الحلقة 9 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، الذي يعرض على قناة DMC خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 9

وخلال مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 9، أنقذ «يحيى» صديقه الدكتور «عصام» من تهمه خطف صديق ابن الملك، حيث أخبرهم عن مكان خطفه، كما أشار إلى أن هناك حارس في القصر ليس بمحل الثقة، وهو الذي بدل الرسالة التي كانت من المفترض أن تصل للملك برسالة أخرى.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

ومسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.

وتدور أحداث الموسم الثاني من «يحيى وكنوز» في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذى يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم طول الحلقات.