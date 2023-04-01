«افتح حصالتك» مبادرة طالبات مدرسة ثانوي ببني سويف لشراء وتوزيع شنط رمضان

أطلقت طالبات مدرسة ثانوية في قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، مبادرة «شارك في الخير» لتجميع مبالغ مالية من بعضهن تحت شعار «افتح حصالتك»، وأيضا مبالغ من أهالي قريتهن، لشراء شنط رمضان وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرية.

مكونات شنطة الخير

وشاركت طالبات المدرسة في تجميع مبلغ مالي 54 ألف جنيه، بينها 14 ألف جنيه من بعض الفتيات، و40 ألف جنيه من أهالي القرية بعد عرض فكرة المبادرة عليهم، وتم شراء السلع واللحوم وتجميعها في شنط وتوزيعها على الأكثر احتياجًا من أهالي القرية.

الأهالي يشاركون في شنطة الخير

إحدى الطالبات المشاركات في المبادرة قالت لـ«الوطن»، «إن المبادرة ليست جديدة وننفذها للعام الثالث على التوالي، وهذا العام شهدت مشاركة أهالينا، فقد اتفقنا منذ بداية العام على جمع جزء من مصروفنا اليومي في حصالة كلًا منا على حده، وقمنا بفتحها مؤخرًا، وتبين أن حصيلة المبلغ 14 ألف جنيه تقريبًا، وبمشاركة أهالي قريتنا في محافظة بني سويف استطعنا جمع مبلغ آخر يقدر بـ40 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبلغ إلى 54 ألف جنيه».

توزيع 250 شنطة رمضان

وأضافت: «قمنا بشراء السلع الأساسية من سكر وأرز ومكرونة وزيت وغيرها من السلع، بالإضافة إلى اللحوم، واستطعنا تعبئة 250 شنطة، احتوت كل شنطة على كيلو أرز، وكيلو سكر، وكيس ملح، و3 أكياس مكرونة، وكيس لسان عصفور، وكيس شعرية، وزجاجة زيت، وكيلو بطاطس ونصف كيلو من اللحم البلدي».

توزيع الشنط وفق قاعدة بيانات

وتابعت: لدينا قاعدة بيانات بالأكثر استحقاقًا في القرية، وقمنا بتوزيع شنط رمضان وفق تلك القاعدة حيث تمكنا من توصيلها لـ250 أسرة مستحقة، دون أن نقوم بتصويرهم، او حتى تصويرنا وفضلنا أن لا نكشف عن هوياتنا لأنه عمل لوجه الله تعالى شاركت فيه طالبات المدرسة وأهالي القرية ليس أحد بعينه.