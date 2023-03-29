وكيل «تعليم بني سويف» يٌحيل إدارة مدرسة للتحقيق ويكرم آخر

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء إحالة إدارة مدرسة الشهيد خالد مصطفى محمد الابتدائية بنات بإدارة ببا التعليمية، إلى الشئون القانونية للتراخي وعدم المتابعة الجادة للمدرسة.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدارس إدارة ببا التعليمية

وفاجأ وكيل تعليم بني سويف، يرافقه الدكتور محمد عاشور مدير إدارة ببا التعليمية، والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري ومدير المراحل عدد من مدارس إدارة ببا التعليمية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العملية التعليمية داخلها، والاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

متابعة الغياب اليومي

وشدد وكيل الوزارة على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية

متابعة الحجرات الدراسية ومعامل الأوساط

كما تضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

تكريم مدير مدرسة ومعلمي التربية الرياضية لانضباط العملية التعليمية بمدرسة السلطاني

وفي نفس السياق، كرم وكيل الوزارة مدير مدرسة السلطاني الإعدادية المشتركة ومعلمي التربية الرياضية، وذلك لانضباط العملية التعليمية والتزام الإشراف اليومي وانضباط المعلمين داخل الفصول، معرباً عن تقديره ودعمه لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على انتظام العمل والجهد المبذول والعمل على تحسين مستوى الطلاب العلمي وتنفيذ الأنشطة المختلفة، لافتاً إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب نشجع ونكرم المتميزين والمجيدين وعقاب المقصرين لتحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية.