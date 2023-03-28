تلاميذ مدرسة ابتدائية ببني سويف يطلقون مبادرة لتجميع وتوزيع شنط رمضان

أطلق تلاميذ مدرسة القصبة الابتدائية بنات، بقرية القصبة، التابعة لمركز سمسطا، جنوب غربي محافظة بنى سويف، مبادرة «شارك في الخير»، لتجميع شنط رمضان وتوزيعها على الأسر الاكثر احتياجًا بالقرية.

تجميع مكونات الشنطة من سكر وأرز وزيت

وشارك تلاميذ المدرسة من الصف الخامس الابتدائي في المبادرة بإشراف هيام سلطان قرني معلمة اللغة العربية من خلال تجميع مكونات شنطة رمضان، حيث قاموا بالتبرع بكافة مكوناتها لتجميعها وتوزيعها، إذ تحتوي على سكر وشاي وبلح وشعرية ولسان عصفور ومكرونة وملح وسمنة وبعض الخضروات وزيت.

توسيع دائرة المشاركة في المبادرة

وأكد التلاميذ أنهم سيقومون بتوزيع شنط رمضان بعد تجهيزها بكل المكونات على التلاميذ الأيتام بالمدرسة، والمرأة المعيلة بالقرية، وبعض الفقراء والمحتاجين وأنهم مستمرون في المبادرة على مدار الشهر الكريم بإشراك جميع تلاميذ الصفوف الدراسية المختلفة داخل بالمدرسة وتحت إشراف إدارة المدرسة بقيادة نصر الله عبد البديع طلب مدير المدرسة.

وأكد مدير المدرسة على أن المبادرة نابعة من التلاميذ بشكل مباشر، ولهم هدف سامي وراقي هو مساعدة زملائهم من الأيتام أو الأولى بالرعاية في القرية.