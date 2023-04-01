تشييع جثمان طبيب توفي أثناء مشاركته في تجهيز وجبات إفطار للصائمين بالشرقية

شيع أهالي قرية قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، جثمان طبيب الأسنان الدكتور السيد منصور هيكل، والذي توفي إثر سقوطه من بلكونة بالطابق الثاني بعد مشاركته في تجهيز وجبات إطعام الصائمين.

تشييع جثمان الطبيب

شارك في تشييع الجنازة جميع أهالي قرية أكياد بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد أبوتوبة، في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي اتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

تفاصيل وفاة طبيب الأسنان

وقال محمد صبري، أحد الأهالي، لـ«الوطن»، إن الشاب الراحل تخرح حديثا من كلية طب الأسنان وكان يستعد لافتتاح عيادته كما خطب إحدى الفتيات، مضيفا أنه كان محبا لأعمال الخير ويشارك في مبادرة تنظمها جمعية خيرية لتجهيز وجبات الطعام لإفطار الصائمين من الأسر المستحقة والمارة.

ولفت إلى أن الوفاة كان صدمة وفاجعة بالنسبة لهم، خاصة أنه كان في مقتبل العمر، مضيفا: «لا نقول إلا ما يرضى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

بلاغ بوفاة طبيب

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد تلقي المركز بلاغا، بوفاة السيد منصور هيكل طبيب أسنان، إثر سقوطه من بلكونة بالطابق الثاني، بعدما شارك في تجهيز وجبات لإفطار الصائمين، ضمن مبادرة لتوزيع الطعام مجانا على الصائمين.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الرقازيق العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بالدفن.