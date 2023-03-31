وفاة الشقيق الأصغر للفنان ضياء عبد الخالق

أعلن الفنان شريف إدريس عن وفاة شقيق الفنان ضياء عبد الخالق وكتب إدريس: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ هشام عبد الخالق، الشقيق الأصغر للفنان ضياء عبد الخالق.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ضياء عبدالخالق يشارك في «سوق الكانتو»

ويشارك ضياء عبد الخالق في الماراثون الرمضاني بمسلسل «سوق الكانتو» والذي حقق نجاحا كبيرا في الأيام الأولى من السباق الرمضاني الحالي.

ويشارك في مسلسل «سوق الكانتو» عدد كبير من الفنانين ومن بينهم أمير كرارة، مى عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين.