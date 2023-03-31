أدى صلاة الفجر ومات صائما.. قصة وفاة ستيني داخل المسجد بمصر الجديدة

داخل بيت من بيوت الله تحديدا في منطقة مصر الجديدة كان الرجل الستيني يصطف مع المصلين خلف الإمام ليؤدوا صلاة الفجر لا يلاحظ عليه أحد أي مكروه ولم يشعر هو بأي ألم في جسده دقائق معدودة، وانتهت الصلاة ليخرج المصلون واحدا تلو الآخر، إلى أن جاء دور الستيني لكنه اصطدم في سلم المسجد وسقط أرضاً غارقاً في دمائه، وتم إخطار الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالعثور على جثة ستيني

بداية معرفة الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة مصرالجديدة بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل ستيني داخل مسجد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة الرجل ونقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

اصطدام وتهشم بالرأس

وبعمل التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث تبين أن المتوفى يدعى «أكرم.م» كان يؤدي صلاة الفجر داخل المسجد، وعقب الانتهاء من الصلاة وأثناء خروجه من المسجد اصطدم بالسلم، ما أدى لتهشم رأسه ولقى مصرعه على الفور، كما توصلت التحريات إلى عدم وجود أي شبهة جنائية خلف الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة واستدعاء أسرة المتوفي لاستلام جثته ودفنه.