حسن الخاتمة.. وفاة مُسنة في قنا بعد عودتها من العمرة

فرحة العودة من العمرة تحولت إلى حزن في «أبوتشت» بمحافظة قنا بعد وفاة سيدة عن عمر يناهز 61 عامًا، عقب عودتها من أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية بساعات قليلة.

وشيع المئات من الأهالي جنازة المعتمرة، ودفنت بمقابر العائلة بمسقط رأسها بقرية الكرنك التابعة لمركز «أبوتشت» في محافظة قنا، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وأهالي القرية.

وقال محمود هلالي، أحد أقارب المعتمرة المتوفية، إن الحاجة فوزية أبوالوفا محمد محمود، 61 عامًا، من قرية الكرنك بمركز أبوتشت ذهبت منذ أيام لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية في شملت عمرة شهر شعبان و شهر رمضان، وعادت أمس الجمعة، وعليها السعادة لتحقيق حلمها بذهابها للأراضي المقدسة.

حسن الخاتمة .. وفاة معتمرة عقب وصولها بقنا

وعادت من العمرة من العمرة، ووصلت إلى منزلها فجر الجمعة وبعد ساعات قليلة من وصولها لمنزلها فاضت روحها إلى بارئها لتفارق الحياة بعد أدائها مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم، يدل على حسن الخاتمة، وذلك وسط حالة من الحزن على وفاتها، داعين الله أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.