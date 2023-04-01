معرفة نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. 5 خطوات

يتيح موقع المجالس المتخصصة التابع لوزارة الصحة، معرفة نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وهو ما يشغل قطاعًا كبيرًا من المواطنين، وتأتي هذه الخدمة تسهيلا عليهم من خلال 5 خطوات بسيطة وإلكترونية لمعرفة النتيجة.

نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كيفية معرفة نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من خلال 5 خطوات فقط تسهيلا علي المواطنين الراغبين في معرفة النتيجة من خلال ما يلي:

1- الدخول علي موقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

2- الضغط علي أيقونة نتيجة الكشف الطبي.

3- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف.

4- إدخال الرقم للقومي للمستفيد بشكل صحيح.

5- ثم الدخول على البيانات ومعرفة النتيجة.

معرفة نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويبحث الآلاف يوميا عن كيفية معرفة نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لما للبطاقة من العديد من الامتيازات، ومن بينها الفحص الطبي بالمستشفيات مجانا، والتعين في الوظائف الحكومية كجزء من نسبة ال 5%، والجمع بين ماشين، وشراء وقيادة سيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة.