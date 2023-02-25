كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسهيل مهمة وصول كافة الخدمات للفئات العمرية المختلفة.

ويستعرض «الوطن»، كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، على النحو التالي:-

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

- يمكن تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول على هذا الرابط.

- بعد الدخول على رابط تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم إدخال كافة البيانات، وهي: «الرقم القومي، ونوع الإعاقة، مكان الكشف، والتاريخ الراغب في تحديده».

- وبعد إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة يتم الضغط على زر حفظ.

هل يمكن تغيير ميعاد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة؟

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان، كيفية حجز موعد استكمال إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لافتة إلى ضرورة استكمال الأوراق وإدخالها بطريقة صحيحة، مؤكدة أن الوزارة ممثلة في موقع المجالس الطبية المتخصصة ترسل رسالة قصيرة على الفور بعد التسجيل لذلك لابد من التسجيل بطريقة صحيحة.

موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم معرفة موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال رسالة قصيرة ترسل إلى المواطن.

متى يتم الرد على طلب بطاقة الخدمات المتكاملة؟

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم الطلب على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد استكمال كافة الأوراق والتأكد من الشروط التي وضعتها كلا من وزارة الصحة والتضامن.

إزاي احجز كارت الخدمات المتكاملة؟

وبثت وزارة الصحة والسكان، فيديو تعريفي بكارت الخدمات المتكاملة، ومميزات الحصول على الكارت وكيفية استكمال الأوراق للحصول على هذا الكارت، والذي قامت الدولة بتوفيره لذوي الإعاقة، في اطار حرص الدولة على تقديم كافة المساعدات لهم والامتيازات المختلفة.