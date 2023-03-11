وزارة الصحة والسكان توجه رسالة مهمة حول بطاقة الخدمات المتكاملة

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة، وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، إن تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على إثبات الإعاقة يجب أن تتضمن معلومات صحيحة حتى لا يتعرض صاحبها للمسئولية القانونية، لذلك لابد من ادخالها بطريقة صحيحة وطباعة استمارة التعليمات.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وقالت وزارة الصحة والسكان إن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها وهي الدخول على الموقع من هنا، والضغط على أيقونة تعديل موعد الكشف الطبي، وإدخال البيانات المطلوبة.

تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه من الممكن تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال إدخال الرقم القومي، وتحديد نوع الإعاقة، ومكان الكشف، والتاريخ الذي يرغب فيه للكشف من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي الخاصة ببطاقة الخدمات

وأوضحت وزارة الصحة والسكان: «بعد ذلك يتم الضغط على زر حفظ البيانات، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي من خلال الضغط على أيقونة الاستعلام، وبعد ذلك ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقما والضغط على زر بحث وسيتم ظهور النتيجة حال الانتهاء منها من قبل وزارة الصحة والسكان».

وحددت وزارة الصحة والسكان الإعاقات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي «الشلل الرباعي، وضمور العضلات، الإعاقات المتعددة، حالات كف البصر، والشلل الدماغي، الإعاقات المتعددة»، مشيرة إلى أن موقع المجالس الطبية المتخصصة مستمر في تلقي كافة الطلبات والحجز الخاص بالكشف الطبي والاستعلام وتعديل الموعد الخاص بالكشف الطبي وفقا لرغبة المواطن الذي يريد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.