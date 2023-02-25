ما أمراض المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. «الصحة» تجيب

حددت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أمراض المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة، وقالت الوزارة إنه متاح التقدم بالمرحلة الثانية لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، والأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات النفسية وصعوبة الكلام وفرط الانتباه.

ما أمراض المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن طرق الاستعلام تتمثل في الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة وإدخال البيانات الكاملة، منبهة على راغبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح لمساعدة الوزارة في إرسال رسالة بموعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بشكل صحيح.

كيف أستعلم عن كارت الخدمات المتكاملة؟

وتابعت الوزارة بأن أمراض المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن الشلل الرباعي والشلل النصفي والبتر متعدد الأطراف وكف البصر وفقد السمع التام والحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

من المستحقون لبطاقة الخدمات المتكاملة؟

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من المميزات لكارت الخدمات المتكاملة وهي:

- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجاني بالمستشفيات

- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

- الإعفاء من الضرائب لحاملي كارت الخدمات المتكاملة

- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

ما الأمراض التي تعتبر إعاقة؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه يمكن للفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة تسجيل بياناتهم على موقع وزارة التضامن وتسجيل طلب وإدخال البيانات بدقة، وبعد التسجيل يجري استلام رقم الطلب وبعد القبول يجري الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة للحصول على موعد للكشف الطبي.