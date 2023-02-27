«س وج».. كل ما تريد معرفته عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه تمّ إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وكذلك الشخص من ذوي الإعاقة بالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المُميكن للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أنَّه يتمّ الاكتفاء بتقرير طبى تم استخراجه خلال الـ3 سنوات الماضية .

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي كل الأسئلة المتعلقة ببطاقة الخدمات والتي أوضحتها وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها، كالتالي:

ما دور مكتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة؟

- يتولى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مراجعة بيانات المواطن الأساسية التي أدخلها.

- الاطلاع على التقارير الطبية المقدمة.

- يراجع مكتب التأهيل شروط وأنواع الإعاقات سواء كانت مرحلة أولى أو ثانية وذلك بالنسبة للإعاقات الشديدة والمتوسطة.

هل هناك فرق بين اعاقات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات؟

تشمل المرحلة الأولى كل الإعاقات الشديدة والتي تكون في غاية الوضوح على الشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات مثل ضمور العضلات أو الشلل الرباعي أو الإعاقات الذهنية، بينما تشمل المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات كل الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة وكذلك المتوسطة وتشمل المرحلة الثانية إعاقات «حالات تيبس المفاصل، حالات الجزام، تشوهات واصابات العمود الفقري، الإعاقات الحركية مثل ضمور العضلات، كما تشمل المرحلة الثانية حالات بتر طرف أو أكثر سواء من الأطراف السفلية أو العلوية، ولا يعتبر بتر إصبع أو اثنين من ضمن الإعاقات المتوسطة».

كيف يمكن تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة؟

بطاقة الخدمات المتكاملة ليس لها تفعيل، ويستحقها ذوي الإعاقة فقط، وتشمل العديد من المزايا، مثل الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب، الخصومات على وسائل النقل والمواصلات، الحصول على عمل ضمن نسبة 5%، التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات على أنه ذوى احتياجات خاصة، مجانية الدخول في المتاحف والمناطق الأثرية، والحصول على سكن حكومي مناسب، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

ما المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟

- صورة شهادة ميلاد للأشخاص الأقل من 16 سنة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- تقديم تقرير طبي مميكن للإعاقات المتوسطة، وبالنسبة للإعاقات الشديدة وبالغة الشدة يتمّ تقديم تقرير ورقي.

ماذا عن طرح بطاقات خدمات متكاملة بالألوان؟

- تم تحديد اللون الأزرق للإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، واللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأورجواني للإعاقات البسيطة.