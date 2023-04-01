بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقة 9 يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي اليوم وذلك بعد تعرض «طه القماش» للطرد من شقته الخاصة التي يستأجرها، بعد أن أخبره صاحب العقار، بأن الشرطة داهمت المكان وأنه لا يجب أن يبقى فيها.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي ام سي اليوم

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي ام سي اليوم حصريًا الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it والقناة تٌبث على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي ام سي اليوم

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي ام سي اليوم نستعرض عمل المسلسل الذي أخرجه حسين المنباوي وألفه هاني سرحان، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.