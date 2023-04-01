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موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو

كتب:

احمد حامد دياب
03:51 ص | السبت 01 أبريل 2023
موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو حيث تعرض أمير كرارة «طه القماش» للطرد من شقته الخاصة التي يستأجرها، بعد أن أخبره صاحب العقار، بأن الشرطة داهمت المكان وأنه لا يجب أن يبقى فيها، وعندما يذهب إلى محل ورق اليانصيب الذي يمتلكه يجد محتوياته مبعثرة.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو حصريًا على قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it والقناة تٌبث على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو 

وبعد موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو الذي كتبه هاني سرحان وأخرجه حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم احمد حامد دياب