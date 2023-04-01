إصابة سائق في مشاجرة على أولوية المرور بسوهاج

نشبت مشاجرة بين شابين على أولوية المرور بمركز البلينا، فأصاب أحدهما الآخر بسلاح أبيض، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطار بوصول المدعو «محمد ع ح ع» سن 22 عاما عامل ويقيم بناحية قرية بني حميل، مصابًا بجرح طعني بالبطن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة للمستشفى المركزي، وتم تحويله للمستشفى الجامعي.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ وبالانتقال والبحث وبسؤال المجني عليه اتهم المدعو «محمد ر ح ن»، 20 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية بقرية بني حميل بمركز البلينا بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق.

تحرير محضر بالواقعة

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، بإرشاده وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محمد عبدالله المحامي في تصريحات لـ«الوطن» أن عقوبة الضرب تصل للسجن 3 سنوات.