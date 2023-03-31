إصابة سائق بجرح بطعنه نافذة بالرقبة على يد شقيقان بسبب أولوية المرور

أصيب سائق بجرح طعني في الرقبة على يد شقيقين بسبب أولوية المرور، ونُقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بتلقيه بلاغ من مستشفى إمبابة العام بوصول سائق أوبر 30 سنة، ومقيم بدائرة القسم مصاب بجرح غائر في الرقبة.

مشادة كلامية

وانتقل العقيد محمد ربيع مفتش المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وتبين أنه حال استقلال المجني عليه سيارته في شارع الأقصر بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وشخصين كانا يستقلان دراجة بخارية على أولوية المرور، قاما إثرها بالتعدي عليه بزجاجة، ما أدى إلى إصابته.

القبض على المتهمين

وألقي القبض على المتهمين بضرب السائق، وتبين أنهما شقيقان عمال كاوتش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.