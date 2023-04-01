قصف أوكراني بـ 8 قذائف على «دونيتسك»

أطلقت القوات الأوكرانية، 8 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في «مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وفي عام 2022، أعلنت «موسكو»، على إثر استفتاء ضم «دونيتسك» إلى جانب 3 مناطق أخرى «خيرسون، زابوريجيا، لوجانسك»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

تدمير معقلين أوكرانيين على «محور دونيتسك»

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على «محور دونيتسك» في منطقة مارينكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.