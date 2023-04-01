ماذا حدث بالحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار؟.. روج لها العوضي قبل بدء الأحداث

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار، أحداثًا مثيرة انتهت بهروب جابر الكوماندا الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي من الشرطة، في نفس اللحظة التي أبلغوه فيها بوفاة والدته، وتبدأ مطاردته لتورطه في تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة.

الكوماندا في ورطة

وكان جابر الكوماندا اكتشف أن بلدياته سامي الذي يؤدي دوره الفنان أحمد الرافعي يتاجر في الأدوية المغشوشة، والتي يصنعها بأحد مصانع بير السلم، وغضب جابر بعد معرفته ذلك وعايره سامي بأنه أعطاه 100 ألف جنيه، ووعده برد هذه الأموال.

مهرة تتشاجر مع جابر الكوماندا بسبب الأموال والسلاح

وتشاجرت مهرة التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها جابر الكومندا بعدما اكتشفت أن لديه أموالًا كثيرة وأخبرته أنها تزوجته وهو سائق ولم يكن يملك هذه الأموال، وهاجمته أيضًا بسبب المسدس الذي يحتفظ به، وأخبرها أن وجود المسدس شيء طبيعي في الصعيد، وانه صعيدي وورث هذا المسدس من أبيه وجده.

مشادة بين مهرة وأخواتها

وشهدت الحلقة مشادة بين مهرة وأخواتها، وطرد شقيق مهرة أخته بسبب خوفها الزائد عليه وتدخل جابر الكوماندا وأصلح بينهما، وتنتهي الحلقة عند بداية المطاردة التي بدأتها الشرطة حينما ذهبت للقبض على جابر بسبب تورطه في الأدوية المغشوشة قبل أن يفتح الشباك ويهرب.

وكان العوضي نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متسائلًا عما سيحدث في الحلقة القادمة قائلًا: «ايه اللي هيحصل بكره»