يشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 10، بدء مطاردة الشرطة لـ أحمد العوضي، إذ اكتشف «جابر الكوماندا» الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، أنه كسب أموالًا كثيرة بسبب توزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة على الصيدليات المختلفة، دون معرفته حقيقة الموضوع، وذلك بعدما أخذه «سامي» إلى المعمل الذي يغشون من خلاله الأدوية، ويثور «جابر» بعد معرفته بحقيقة تلك الأدوية، وتنشب خناقة كبيرة بينه وبين «سامي»، وأنه لن يكمل العمل وغش الناس، ثم يصل لسامي بلاغ أنّ إحدى الصيدليات تم تشميعها وبعدها يهرب جابر بعد معرفته بأن والدته توفيت في أثناء مجيء الشرطة للقبض عليه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 10 ماذا سيفعل أحمد العوضي مع سامي

ويتوقع الجميع أحداثًا ساخنة في مسلسل ضرب نار الحلقة 10، بعد بدء مطاردة الشرطة لـ أحمد العوضي، وتُعرض الحلقة العاشرة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10

وتتضمن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10، مرض «صديقة» الفنانة سهير المرشدي، والدة «جابر» بعد الإغماءة التي تعرضت لها أمس، وقيامها من سريرها للذهاب إلى الأرض، لأن روحها فيها، وبعد رؤيتها للزرع، تقع على الأرض وتتوفى في الحال، وسط صدمة أولادها «عبيد» تامر مجدي و«فتحية» تيسير عبد العزيز، وأخبره «عبيد»، شقيقه «جابر» بوفاة والدته، وطلب منه حضور جنازتها في الوقت الذي جاءت فيه الشرطة للقبض عليه.