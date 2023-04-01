موعد عرض الحلقة 10 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 10 مسلسل ضرب نار، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة الماضية، إذ مرضت «صديقة» الفنانة سهير المرشدي، والدة «جابر» بعد الإغماءة التي تعرضت لها أمس، وقيامها من سريرها للذهاب إلى الأرض، وبعد رؤيتها للزرع، تقع على الأرض وتتوفى في الحال، وسط صدمة أولادها «عبيد» تامر مجدي و«فتحية» تيسير عبد العزيز، ليخبر «عبيد»، شقيقه «جابر» بوفاة والدته، وطلب منه حضور جنازتها في الوقت الذي جاءت فيه الشرطة للقبض عليه.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل ضرب نار

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل ضرب نار اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تٌبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.