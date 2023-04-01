يرغب الجمهور المصري والعربي في معرفة مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023، وهو المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداث متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023 ، هي العاشرة مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9

وبعد معرفة مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023، نسرد لكم أحداث الحلقة 9، حيث بدأت الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار، بأحداث ساخنة بين «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشقيقها، بسبب «جابر الكوماندا» الذي يستمر في توزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة على الصيدليات المختلفة، وكسب أموال كثيرة، دون معرفته حقيقة الموضوع.

ويأخذه «سامي» إلى المعمل الذي يغشون من خلاله الأدوية، ويثور «جابر» بعد معرفته بحقيقة تلك الأدوية، وتنشب خناقة كبيرة بينه وبين «سامي»، وأنه لن يكمل العمل وغش الناس، ثم يصل لسامي بلاغ أنّ إحدى الصيدليات تم تشميعها.

وتشهد الحلقة مشادة كلامية بين «مهرة» و«جابر»، بعد معرفتها بالسلاح الذي في حوزته، فضلًا عن المال الذي يضعه في الدولاب، وتسأله إذا كان يعمل في شيء غير مشروع، ولكنه يرد عليها أن عليها أن تصدقه، وأنه لم يفعل أي شيء، وأن السلاح ما هو إلا ورث عن جده.

وكشف الحلقة عن مرض «صديقة» والدة «جابر»، بعد الإغماءة التي تعرضت لها أمس، وقيامها من سريرها للذهاب إلى الأرض، لأن روحها فيها، وبعد رؤيتها للزرع، تقع على الأرض وتتوفى في الحال، وسط صدمة أولادها «عبيد» و«فتحية».