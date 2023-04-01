في ذكرى العاشر من رمضان.. 3 أخبار سعيدة للمصريين بيوم النصر

يحتفل المصريون اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان الموافق 1 أبريل لعام 2023 والتي توافق بشرة سارة للمواطنين، بناء على قرار للرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين.

زيادة المعاشات بدأ من اليوم

ويستفيد اليوم أصحاب المعاشات بزيادة المعاشات والتي يبدأ صرفها من اليوم السبت الموافق 1 أبريل لعام 2023، متضمنة الزيادة الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي ويمكن صرفها عبر ماكينات الصرافة الآلية ومكاتب البريد، بجميع محافظات الجمهورية.

رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن، من كافة الاستعدادات لصرف معاشات شهر أبريل المقرر زيادتها بنسبة تصل إلى 15%، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاقه لحزمة اجتماعية جديدة تشمل رفع المعاشات والرواتب ومعاشات تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ليصل لـ36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألف.

زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25%

كما تشمل الأخبار السارة منتفعي معاشات تكافل وكرامة والتي ستزيد بداية من اليوم بنسبة 25% طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات للفئات المستفيدة من تكافل وكرامة 25%، اعتبارًا من أول شهر ابريل لعام 2023.