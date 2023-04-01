بدء صرف المعاشات بزيادة 15% اليوم.. اعرف هتقبض كام؟

يبدأ اليوم السبت الموافق 1 أبريل لعام 2023، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، عبر ماكينات الصرافة الآلية ومكاتب البريد، بجميع محافظات الجمهورية.

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن، من كافة الاستعدادات لصرف معاشات شهر أبريل المقرر زيادتها بنسبة تصل إلى 15%، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قيمة زيادة المعاشات بداية من 1 أبريل 2023

وبحسب طريقة حساب زيادة أجور المعاشات، فالزيادة تتمثل قيمتها على النحو التالي:

- من كان يحصل على 1500 جنيه، فبعد الزيادة يصل المبلغ إلى 1725 جنيهًا.

- من كان يحصل على 1600 جنيه، فبعد الزيادة يصل المبلغ إلى 1840 جنيهًا.

- من كان يحصل على 1700 جنيه، فبعد الزيادة يصل المبلغ إلى 1955 جنيهًا.

- من كان يحصل على 1800 جنيه، فبعد الزيادة يصل المبلغ إلى 2070 جنيهًا.

- من كان يحصل على 1900 جنيه، فبعد الزيادة يصل المبلغ إلى 2185 جنيهًا.

- من كان يحصل على 2000 جنيه، فبعد الزيادة يصل المبلغ إلى 2300 جنيه.

- من كان يحصل على 2100 جنيه، فبعد الزيادة يصل المبلغ إلى 2415 جنيهًا.

- من كان يحصل على 2200 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 2530 جنيهًا.

- من كان يحصل على 2300 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 2070 جنيهًا.

- من كان يحصل على 2500 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 2875 جنيهًا.

- من كان يحصل على 2800 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 3220 جنيهًا.

- من كان يحصل على 2900 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 3335 جنيهًا.

- من كان يحصل على 3000 جنيه معاش، فبعد الزيادة سيحصل على 3450 جنيهًا.

- من كان يحصل على 3100 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 3565 جنيهًا.

- من كان يحصل على 3200 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 3680 جنيهًا.

- من كان يحصل على 3500 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 4025 جنيهًا.

- من كان يحصل على 4000 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 4600 جنيه.

- من كان يحصل على 4500 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 5175 جنيهًا.

- من كان يحصل على 5000 جنيه، فبعد الزيادة سيحصل على 5750 جنيهًا.

تشكيل لجنة لتيسير عملية الصرف

وحول كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، شُكلت لجان متخصصة لتيسير عملية الصرف للمعاشات بداية من اليوم السبت، التي سيتم صرفها بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا للمعاش الواحد، بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه.