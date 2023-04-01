مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10.. طارق لطفي يبحث عن سعادته

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج، بعدما شهدت الحلقة السابقة العديد من التغييرات الفاصلة، حيث وقعت أول مواجهة بين شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، ورؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10

وتشاجرت شيرين، مع رؤوف بعدما شاهدته مع فتاة أخرى وتشاجر بسببها، لتخبره أنه يعيش حياته وأنه يجب أن يعطيها حريتها أيضا، وبعد تفكير قرر أن لديها كل الحق أن تكون حرة، ونزع دبلته وقام بتطليقها.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10، وما يحدث فيها من بحث طارق لطفي عن السعادة بعد قراراه بتطليقه شيرين، على قناة cbc في رمضان 2023.

ويتم عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 على شاشة قناة cbc في رمضان 2023، في تمام الساعة 8:45 مساء.

يعاد عرض أحداث مسلسل مذكرات زوج مجددا، الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، ويتم إعادة المسلسل في اليوم التالي الساعة 3 عصرا.

تردد قناة cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج هو مسلسل مكون من 15 حلقة، وهو مسلسل دراما اجتماعية يدور في إطار تشويقي كوميدي.

مسلسل مذكرات زوج من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، والفنانة السورية عائشة بن أحمد، سما إبراهيم، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.