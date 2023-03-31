مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9.. طارق لطفي يشعر بالحيرة ويبحث عن السعادة

يتحدث «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، مع اللايف كوتش «الدكتور طه»، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، عن حياته، وكيف وصل إلى هذا الوضع، وماذا يجب أن يفعل في حياته خلال الفترة المقبلة.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9

قال «رؤوف»، خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، إنه لا يعلم لماذا حدث معه كل ذلك، وإنه يبحث عن السعادة فقط، فوجه إليه الدكتور «طه» سؤالا «هل تشعر بالسعادة أم لا؟»، فأجابه بأنه يشعر بحرية، لكنه لا يعرف أن يحكم أنه سعيد أم تعيس، ليخبره بأنه على الطريق السليم، وأن الأمر يحتاج إلى شجاعة فقط لتصديق ما تشعر به وفعله للوصول إلى ما تريد.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن مشاهدة مسلسل مذكرات زوج، الذي يعرض على شاشة سي بي سي، من خلال التردد التالي:

تردد قناة سي بي سي 2023:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تتكرر ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، على شاشة سي بي سي 3 مرات يوميا.

- إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء.

- الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

- تعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج من بطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، وهو عمل مأخوذ من رواية أحمد مراد، وهو من المسلسلات القصيرة، ومكون من 15 حلقة، يعرض في النصف الأول من شهر رمضان فقط.