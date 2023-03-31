مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9.. شيرين تحاول الصلح وطارق لطفي يفاجئها

تذهب شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، إلى مدربة الطاقة نجيبة التي تجسد شخصيتها الفنانة سما إبراهيم، لتحكي لها ما حدث بينهما وبين رؤوف، لتخبرها أنها يجب تقبل النقد والفشل ويجب التغيير من نفسها لإصلاح العلاقة، وطالبتها بالاهتمام بزوجها كثيرا حيث أنها جافة معه ولا تعبر له عن مشاعرها وحبها له وهو ما يوتر العلاقات فيما بينهما.

وقالت نجيبة في أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، إنه لا يوجد شخص مثالي، كما نصحتها بالرقص للابتعاد عن الطاقة السلبية والتغيير من حالتها النفسية.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9

وخلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، قرر رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، عمل مفاجأة وهي الذهاب إلى المنزل لرؤية أولاده والتحدث مع شيرين، وأخبرها أن لديها كل الحق أن تكون حرة وتعيش حياة حرة، ويقوم بقلع دبلته وتطليقها.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

مسلسل ﻣذاﻛرات زوج، يعرض يوميا على شاشة سي بي سي يوميا، حيث يتم إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء، وموعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ عن رواية أحمد مراد، وهو من المسلسلات القصيرة يعرض على مدار 15 يوما في النصف الأول من شهر رمضان.

ويتناول المسلسل العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات والضغوطات التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم.