مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9.. هدى تبلغ عن منزل فؤاد

بدأ مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، بغضب هدى التي تجسد شخصيتها الفنانة جيهان الشماشرجي، من فعل فؤاد وشجاره مع رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، في الحلقة السابقة من المسلسل، مما أدى إلى ذهابه إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق معه.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9

وذهبت هدى، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 إلى فؤاد في مقر عمله وقامت بتهديده، وقالت له أنها لن تسكت على أفعاله وأنها لا تخاف منه وسيدفع ثمن فعلته، ليخبرها بأنه لا يهتم وأنها لا تستطيع أن تفعل شيء، لتخبره أنها أبلغت الشرطة عن مكان منزله الذي هو وكر للمخدرات.

تردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تتكرر ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي، على شاشة سي بي سي يوميا، حيث يتم إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء.

ويتم إعادة عرض المسلسل في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ عن رواية أحمد مراد، وهو يعرض في النصف الأول من رمضان فقط، حيث أنه من المسلسلات القصير التي تتكون من خمسة عشر حلقة فقط.