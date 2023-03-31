ملخص الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج.. طارق لطفي يطلق عائشة بن أحمد

شهدت الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج العديد من الأحداث المثيرة، حيث شهدت الحلقة الجديد أول مواجهة بين شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، ورؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي بعد تركه للمنزل.

وتشاجرت شيرين، مع رؤوف في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، بعدما شاهدته مع فتاة أخرى وتشاجر بسببها مع مجموعة من الشباب ليذهب إلى أحد الأقسام للتحقيق معه.

ملخص مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9

أصيبت شيرين بالصدمة، ضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، وقررت الذهاب إلى مدربة الطاقة نجيبة التي تجسد شخصيتها الفنانة سما ابراهيم، لتحكي لها ولتطالبها بالتغيير والاهتمام بزوجها وإصلاح العلاقة، وطالبتها بالاهتمام بزوجها كثيرا.

وقرر رؤوف أن يتحدث مع شيرين، وأخبرها أن لديها كل الحق أن تكون حرة، وخلع دبلته ليقوم بتطليقها.

مسلسل مذكرات زوج

مسلسل ﻣذاﻛرات زوج، يعرض يوميا على شاشة سي بي سي يوميا، حيث يتم إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء، وموعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، مأخوذ من رواية أحمد مراد، وهو من المسلسلات القصيرة المكون من خمسة عشر حلقة فقط، تعرض لى مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

ويتناول مسلسل مذكرات زوج، العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات والضغوطات التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجسد شخصية البطل الفنان طارق لطفي، خالد الصاوي، عائية بن أحمد.