تحسن الأحوال الجوية في سانت كاترين.. وجبل موسى يستقبل مئات السائحين

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم السبت، تحسنا طفيفا في درجات الحرارة بكل المدن، خاصة مدينة سانت كاترين التي سجلت درجات حرارة أعلى من الصفر.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ، جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، انتهاء الموجة الباردة التي تعرضت لها المدن على مدار 3 أيام متواصلة مصحوبة برياح شديدة البرودة ومحملة بالأتربة.

سانت كاترين 8 درجات

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الربيع عاد إلى مدينة سانت كاترين وقممها الجبلية، حيث سجلت سانت كاترين صباح اليوم السبت 8 درجات، وتصل في منتصف اليوم إلى 15 درجة وهي أجواء ربيعية.

وأضاف أن القمم الجبلية بالمدينة تحسنت بها أحوال الطقس، وسجلت قمة جبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر 2 درجة مئوية، أما قمة جبل موسى فقد سجلت 5 درجات، وهي مؤشر لاختفاء البرودة فوق القمم الجبلية التي يصعد إليها السياح يوميا لمشاهدة شروق وغروب الشمس من ارتفاع 2250 مترا فوق سطح البحر.

رحلات جبل موسى

وقال «فودة»، إن الرحلات الجبلية إلى قمة جبل موسى مفتوحة، ولم تتأثر بشهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الجبل استقبل قرابة 600 سائح من جنسيات مختلفة، كما يتوقع زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى سانت كاترين مع تحسن الطقس.