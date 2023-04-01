طرق صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 15%.. منها منافذ فوري والصراف الآلي

يبدأ أصحاب المعاشات اليوم، صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمقدرة بـ15%، وقالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن تكلفة الزيادة تبلغ 55 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها تبلغ 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

وبحسب مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يمكن معرفة زيادة قيمة المعاشات من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات هو 170 جنيها، وفيما يتعلق بالحد الأقصى فيصل إلى 1635 جنيها.

طرق صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وعن طرق صرف المعاشات بالزيادة الجديدة جاءت على النحو التالي:-

- الطريقة الأولى ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

ـ ويمكن صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد.

ـ ويمكن صرفها من منافذ فوري.

ـ وأيضا يمكن صرف المعاش من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

الاستعلام عن قيمة زيادة المعاش بالرقم القومي

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كيفية الاستعلام عن زيادة المعاش، وقالت يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بعد الزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال موقعها الإلكتروني والدخول على الرابط الخاص بالهيئة وبعد ذلك ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم شرط أن يكون صحيحا، يأتي ذلك في إطار التسهيل على المستفيدين من المعاش.

كما أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يمكن الاستعلام أيضا عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، ومعرفة البيانات الأساسية لملف المعاش.