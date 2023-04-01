طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ليلا ونسبة الرطوبة 63%

تشهد محافظة السويس اليوم السبت، الأول من أبريل، طقسا معتدلا ترتفع فيه نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة ليلا لتصل إلى 13 مئوية، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السويس اليوم

وكشف بيان الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة في طقس السويس اليوم تسجل 63%، وسرعة الرياح تنخفض إلى 8 كيلومترات في الساعة، وتتضائل فرصة سقوط الأمطار إلى 1% تقريبا، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية، فيما يكون الطقس مشمس معظم ساعات النهار.

وأكد بيان الأرصاد اعتدال حالة البحر الأحمر اليوم، وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظة

ومن جانبها تستمر الأجهزة التنفيذية لأحياء السويس الخمسة، في رفع درجة الاستعداد التي أعلنها اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لمواجهة أي تقلبات جوية، وذلك من خلال جاهزية معدات وسيارات الصرف الصحي للتدخل فور الحاجة لذلك.