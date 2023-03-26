طقس السويس في رابع أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، رابع أيام شهر رمضان المبارك، موضحة أنه غائم جزئيا وتنشط فىيه الرياح، كما تتوافر الفرص لسقوط أمطار.

طقس السويس اليوم

وتشهد محافظة السويس طقسا غائما منذ أمس السبت، وتتساقط الأمطارالمتوسطة والغزيرة بشكل متقطع، وتنشط الرياح التي تصل سرعتها إلى 42 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

كما تشهد طرق السويس داخل وخارج المحافظة، سيولة مرورية بالرغم من سقوط الأمطار على فترات متقطعة ومتفاوتة الشدة.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، قراءات طقس السويس اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 28 إلى 42 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة تسجل 50%، فيما تكون حالة البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومتر ين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

رفع درجة الاستعداد

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد والتطهير المستمر لبيارات وخطوط الصرف الصحى وبيارات تصريف الأمطار، منذ بداية التقلبات الجوية بالمحافظات، حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على عمل جميع محطات الصرف الصحي بالكفاءة التامة، والتأكيد على سلامة المعدات المختلفة في الأحياء بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.