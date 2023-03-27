طقس السويس في خامس أيام رمضان.. غيوم ونشاط للرياح وانخفاض درجة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات خبرائها لحالة الطقس في محافظة السويس، اليوم الاثنين، خامس أيام شهر رمضان المبارك، وسابع أيام فصل الربيع، حيث سيكون غائما جزئياً، وتنشط فيه الرياح على فترات.

وتشهد محافظة السويس طقسا غائما منذ أمس الأحد، كما تنشط الرياح بشكل متقطع، وتصل سرعتها إلى 22 كم/ساعة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السويس ودرجات الحرارة

وسجلت توقعات هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الرصد الداخلية قراءات طقس السويس اليوم الاثنين، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 13، وسرعة الرياح تتراوح بين 28 إلى 22 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة 45%.

فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استمرار رفع درجة الاستعداد

وتشهد محافظة السويس سهولة في حركة التنقلات الداخلية بين أحيائها الخمسة، وكذلك على الطرق الخارجية التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة.

فيما تشهد الأجهزة التنفيذية للأحياء استنفاراً واستمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي آثار لمياه الأمطارفي نطاق المحافظة، وحدوث تقلبات في طقس السويس، حيث يتواصل تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي، وكذلك بيارات صرف مياه الأمطار، فيما شهدت المدينة قيام حي فيصل بمتابعة رفع مياه أمطار أمس.